Una dottoressa di 23 anni si è sottoposta al vaccino. Il sanitario, dopo pochi secondi dalla puntura, è sbiancato e ha iniziato a respirare affannosamente. La ragazza è stata accompagnata all’uscita e le hanno chiesto di aspettare, poi è stata fatta rientrare. “Abbiamo sbagliato, ci dispiace. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di vaccino, pari a sei dosi” le è stato spiegato. Il fatto è accaduto nella mattina di ieri, 9 maggio, al Noa di Massa Carrara.

La protagonista è una giovane tirocinante di psicologia clinica. La giovane è stata ricoverata in osservazione, dove rimarrà fino alla giornata di oggi. La dottoressa era in buone condizioni e ha lamentato solo un po’ di mal di testa, così è stata sottoposta ad una terapia di fluidi e tachipirina. Viene tenuta sotto osservazione perché non è mai capitata fino ad ora una somministrazione di sei dosi di vaccino insieme. Un caso simile è accaduto in Germania, con cinque dosi.

La sperimentazione Pfizer sul sovradosaggio si è limitata a quattro dosi. Una segnalazione di quanto accaduto è stata inviata ad Aifa. In ospedale si è presentata anche la polizia per capire quanto accaduto.

La vicenda è stata raccontata a La Nazione dalla madre della ragazza. “Mia figlia si è recata all’appuntamento tranquilla, col suo consenso informato e con la serenità di chi sa di compiere un’azione che in queste settimane è diventata una routine.

Dopo la puntura si è subito accorta che qualcosa non andava. Non nelle reazioni del suo corpo, quanto rispetto a quello che stava succedendo intorno a lei. Ha visto la persona che si era occupata della puntura iniziare a sudare e a iperventilare. C’è stata un po’ di agitazione ma l’hanno fatta uscire dalla stanza, pregandola di aspettare. Pochi minuti dopo l’hanno fatta rientrare e le hanno spiegato che c’era stato un errore nella preparazione del vaccino Pfizer.

Da quello che abbiamo ricostruito, il preparato non è stato diluito con la fisiologica come prevede il protocollo e per una serie di motivi che dovranno sicuramente essere chiariti, è stata iniettata a mia figlia l’intera preparazione, equivalente a sei dosi di vaccino” ha spiegato la donna.

“Mi sembra del tutto evidente che c’è stato un grossolano errore da parte di chi ha gestito la vaccinazione di mia figlia.

Errore che, peraltro, è stato ammesso immediatamente dal personale sanitario e dai medici presenti al momento dell’iniezione, Peraltro mi preme sottolineare che la nostra famiglia è assolutamente a favore della vaccinazione, mia figlia ha aderito alla campagna in maniera convinta. Il problema, in questo caso, non è legato al vaccino in sé per sé, quanto piuttosto all’errata preparazione, che ha fatto sì che a mia figlia venissero inoculate sei dosi di Pfizer. Adesso non resta che sperare che non ci siano reazioni avverse di particolare gravità. Di certo ci attendiamo le scuse dell’Asl che a stasera non si è manifestata in maniera ufficiale” ha aggiunto la madre della dottoressa. Un errore davvero molto grave, che poteva avere delle serie conseguenze.