Una dottoressa viene aggredita in dai no Green pass dopo la manifestazione al Circo Massimo di Roma. Ora teme ritorsioni.

Nella giornata di sabato 23 ottobre, una dottoressa è stata aggredita in metropolitana da un gruppo di no Green pass che erano stati alla manifestazione contro il certificato verde al Circo Massimo. È stata la stessa ginecologa di 34 anni a raccontare l’accaduto a Repubblica, dicendo di temere ora delle ritorsioni.

“Straparlavano di vaccini e di virus – ha aggiunto la ginecologa – dicendo un sacco di inesattezze, brandivano le bandiere e spaventavano gli altri passeggeri, sempre senza mascherina. Io ho semplicemente risposto, facendo stupidamente notare a una di loro che ero un medico, e i termini scientifici che stava utilizzando erano inappropriati”.

Dopo queste parole della dottoressa, i manfestestanti no Green pass avrebbero preso ad aggredirla e la scena è stata ripresa da un passeggero in un video che in poche ore è diventanto virale sui social network.

Solidarietà nei confronti della ginecologa è arrivata da parte di Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio che ha parlato di un “gesto codardo e pericoloso nei confronti di una persona che voleva solo esprimere la propria opinione. Spero che le autorità facciano presto piena luce su quanto accaduto”.