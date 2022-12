Dove buttare il tappo dello spumante e la sua gabbietta dopo il brindisi? Ecco come non fare errori

Dove buttare il tappo di sughero dello spumante e la sua gabbietta dopo i brindisi di Natale e Capodanno? Nel periodo delle feste di fine anno sono sempre più numerose le bottiglie di vino e spumante che vengono stappate ma, alla fine dei festeggiamenti, è importante tutelare l’ambiente e sapere come smaltire nel modo giusto i materiali di scarto.

Dove buttare il tappo dello spumante e la sua gabbietta dopo il brindisi?

È usanza comune gettare il tappo di sughero delle bottiglie di vino e di spumante nel cassonetto del secco indifferenziato. Una simile scelta, tuttavia, rappresenta un grave errore. Il sughero, infatti, è composto dalla parte più esterno del tronco della quercia da sughero, quindi da legno, e di conseguenza deve essere buttato nell’umido poiché materiale naturale biodegradabile al 100%.

Gli appassionati di giardinaggio, inoltre, potrebbero anche evitare di buttarlo ma sbriciolarlo nei vasi delle piante, sfruttando la sua azione di fertilizzante naturale.

È buona norma, inoltre, consultare sempre le indicazioni sulla raccolta differenziata del Comune di appartenenza. A questo proposito, ci sono Comuni che nelle loro oasi ecologiche hanno allestito contenitori specifici per i tappi di sughero al fine di garantire l’esatto riciclo del materiale.

Ecco come non fare errori

Il discorso, poi, cambia per quanto riguarda la gabbietta in metallo che avvolge il tappo di sughero e lo tiene fissato al collo della bottiglia e della capsula che ricopre il tutto. Entrambi sono elementi metallici che devono essere gettati nel contenitore per la raccolta differenziata dell’alluminio. In alcuni Comuni, il contenitore è lo stesso della plastica.