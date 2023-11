Doxee partner di Adnkronos con piattaforma Babelee

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Doxee, multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, annuncia che Babelee, la piattaforma tecnologica di proprietà di Doxee per la produzione di video pers...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Doxee, multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, annuncia che Babelee, la piattaforma tecnologica di proprietà di Doxee per la produzione di video personalizzati, interattivi e generati automaticamente in tempo reale è stata scelta da Adnkronos per i servizi Infostream e Infostream|Demografica. Adnkronos, media company ( integrare il profilo della azienda ), ha realizzato due importanti iniziative editoriali per offrire i contenuti più rilevanti del giorno attraverso servizi real time generati autiomaticamente dalla piattaforma tecnologica innovativa Babelee. Questa piattaforma è stata scelta da Adnkronos anche per il progetto Infostream|Demografica che ha l’obiettivo di raccogliere e diffondere notizie sullla crescente denatalità e le conseguenze della crisi demografica in Italia.

Federico Giustini, Head of Digital di Adnkronos: "Siamo orgogliosi di collaborare con Babelee alla creazione un prodotto innovativo, tecnologicamente avanzato, estremamente versatile e adattabile a qualsiasi contesto, un video di grande impatto visivo che si autogenera al momento del play , in grado di catturare l'attenzione dell'utente e trasmettere le informazioni in modo chiaro e conciso. Infostream e Infostream | Demografica sfruttano al massimo le potenzialità del video, utilizzando immagini e animazioni per rendere le notizie ancora più coinvolgenti e memorabili. In Adnkronos crediamo che abbiano il potenziale per rivoluzionare il modo in cui le persone consumano le notizie".

Il formato dei servizi video è sempre più predominante nel panorama comunicativo anche per il vasto ambito di applicazioni trasversali su moltissimi settori. Da fonte di intrattenimento, è diventato uno strumento per catturare l’attenzione del lettore e degli utenti e aumentare le conversioni digitali.

Francesco Compiani, Head of Marketing Operation di Doxe commenta “Siamo orgogliosi che Adnkronos abbia abbracciato un approccio così innovativo nella comunicazione verso i propri utenti, utilizzando Babelee per produrre servizi video partendo da semplici FeedRSS in modo completamente automatico. Abbiamo scelto di investire in tecnologie avanzate per la creazione di esperienze digitali attraverso contenuti video basati sui dati, che favoriscono un miglior coinvolgimento del lettore e consentono la produzione automatizzata dei contenuti, con un impatto importante nella ottimizzazione dei processi, contribuendo così agli obiettivi di efficienza dell’editore”.

La piattaforma Babelee rappresenta l’ultima frontiera nella creazione di contenuti video, riuscendo a soddisfare in modo semplice le esigenze di produzione su larga scala e automatizzando la creazione dei contenuti senza la necessità di ricorrere a competenze tecniche specialistiche, grazie alla disponibilità di librerie e alla capacità di integrare dati da fonti eterogenee.