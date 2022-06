DR Automobiles cattura il pubblico con nuovi brand e modelli

Milano, 20 giu. (askanews) – Bilancio positivo per DR Automobiles a MiMo, il Milano Monza MotorShow. Il gruppo molisano era presente in forze con diverse pedane, temporary store e Terrazza in piazza Duomo per mostrare al pubblico i due brand Sport Equipe e Ickx e le novità di prodotto e incontrare i dealer italiani ed esteri in vista del prossimo debutto in Europa. A Monza, Dr era presente nel paddock con dei box dedicati per partecipare alle diverse iniziative e assistere alla passaggio della tappa della 1000 Miglia.

“Siamo a bordo del suv di taglia grande 7 posti del nuovo brand sport equipe presentato da Dr a Mimo per fare la journalist parade la parata dei giornalisti che prevede un giro sul vecchio anello di velocità di Monza con passaggio sulla parabolica”

La Sport Equipe 7 è ancora in fase prototipale l’arrivo sul mercato è previsto a settembre con tre motorizzazioni e prezzi a partire da 32 mila euro

Soddisfatto il direttore Marketing di Dr Automobiles, Massimo di Tore:”Siamo molto contenti, perché anche qui a Monza, in Autodromo come del resto in piazza Duomo a Milano, i nuovi modelli stanno riscuotendo grande, grande successo.

C’è tanta curiosità, insomma, e devo dire sono sono molto apprezzati”.

Le prospettive per Dr Automobilies sono positive, la quota di mercato è all’1,5% è l’obiettivo è più che raddoppiare le vendite rispetto allo scorso anno grazie anche all’ampliamento dello stabilimento in Molise. Appuntamento a settembre con il lancio dei nuovi brand sul mercato.