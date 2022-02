DR Automobiles: gennaio record, 2022 visto in forte crescita

Milano, 4 feb. (askanews) – Archiviato un 2021 in forte crescita con vendite più che raddoppiate a oltre 8mila unità, DR Automobiles guarda con ottimismo anche al 2022. L’anno è partito bene, gennaio si è chiuso con vendite triplicate per i brand DR ed EVO e una quota di mercato record, come ci spiega il direttore marketing Massimo Di Tore.

“Risultati direi positivissimi. Insomma siamo molto contenti, molto soddisfatti anche perché il 2021, l’anno appena chiuso non è stato un anno felicissimo in generale per l’automotive, caratterizzato soprattutto dalla crisi dei microchip.

Noi siamo rimasti indenni rispetto a questa problematica e questo ci ha consentito di avere tutti i modelli sostanzialmente in pronta consegna sia per la gamma DR che per la gamma EVO. Così come è molto importante ovviamente il mese di gennaio appena chiuso: abbiamo raggiunto il nostro picco storico in termini di quota di mercato, l’1,35% con quasi 1.500 unità”.

Per il 2022 DR Automobiles ha in programma diverse novità, a partire dai prodotti.

In questi giorni sono iniziate le vendite della DR 5.0, che sarà disponibile anche nella versione turbo con cambio automatico. A seguire, il suv top di gamma DR 6.0, e la 7.0. mentre il brand EVO presenterà un pick up e il suv EVO 7. Tutti modelli rigorosamente full optional e con alimentazione bifuel, gpl e benzina. Prosegue anche la produzione della EVO 3 elettrica, nella speranza che arrivino presto gli attesi incentivi per dare slancio alle vendite di auto a zero emissioni che stentano a decollare.

“Noi lo sosteniamo da tempo insomma che probabilmente i tempi non sono ancora maturi per quanto riguarda il nostro Paese. Ed è per questo che, accanto al full electric e all’hybrid, continuiamo a portare avanti la nostra tecnologia bi-modale perché continuiamo a pensare che per ora possa essere la giusta soluzione, quella più pratica anche quella più economica”.

Sempre quest’anno DR Automobiles ha in programma il lancio di due nuovi brand con un posizionamento più premium, l’ingresso nel noleggio a lungo termine, lo sviluppo del network di vendita in Italia e l’espansione in Europa, interrotta causa Covid.

“Tutto questo necessariamente deve essere supportato deve essere accompagnato parallelamente da un percorso di crescita organizzativo strutturale. Mi riferisco ovviamente a investimenti dal punto di vista degli impianti produttivi. Mi riferisco a quello che sarà il nostro nuovo magazzino centrale automatizzato perché ovviamente crescendo il parco circolante c’è un’esigenza di post-vendita correlata”. I piani di crescita di DR Automobiles si traducono anche in un aumento dei posti di lavoro per far fronte all aumento dei turni di produzione.