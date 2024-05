DR Automobiles Groupe: nove preview al Dealer Day di Verona

Verona, 15 mag. (askanews) – DR Automobiles Groupe protagonista all’Automotive Dealer Day di Verona con 9 preview dei 4 brand: Evo, DR, Sportequipe e Tiger.

Al debutto il brand Tiger, storico marchio inglese acquistato nel 2022 con tre dei sei modelli previsti in gamma esposti al pubblico: i suv Tiger Five e Six e il monvolume 7 posti Tiger 7. Punti di forza come per tutti i brand DR sono le numerose dotazioni di serie e il prezzo: il Tiger 5 parte da 27.900 euro.

“Un brand che debutterà poi concretamente sul mercato a partire da settembre quando andremo a listino anche con gli altri tre modelli la Tiger 3, la Tigre 8 e la Tiger 9. In pratica presidiamo tutti i segmenti di mercato dal B Suv passando per C Suv, D Suv fino a dei monovolume. Perché la Tiger 7 e la Tiger 9 sono dei monovolume, uno un po più piccolo, l’altro abbastanza importante, molto grande”, ha detto Massimo Di Tore, direttore Comunicazione e Marketing DR Automobiles Groupe.

Altra novità sotto i riflettori è la DR 6.0 Hybrid Plug-in da 315 CV con un motore 1.5 turbo benzina e due motori elettrici con batteria da 19,3 kWh per un’autonomia di 80km.

Guardando invece al mercato DR Groupe punta a confermare il trend di forte crescita del 2023 chiuso con 36mila auto vendute e una quota di circa il 2% e a consolidare la crescita in Spagna. “Quest’anno il trend è molto simile a quello dello scorso anno, sebbene diciamo che una parte del mercato è in attesa degli eco incentivi statali che ormai pare debbano arrivare, siamo in dirittura d’arrivo e ci aspettiamo un ulteriore passo in avanti non solo nel mercato casalingo, ma con uno sviluppo importante di quello che di fatto sta diventando il nostro secondo mercato, che è quello spagnolo, dove abbiamo appena avviato la costruzione e lo sviluppo della rete per i nostri vari brand”.

Altre novità presentate a Verona la EVO 6 e le Sportequipe 6 e 7 che anticipano il rinnovo della gamma che sarà completato all’inizio del 2025 .