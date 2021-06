DR Automobiles: ricavi record in I sem (+113%), novità in autunno

Milano, 17 giu. (askanews) – DR Automobiles protagonista al MiMo, il Milano Monza Motor Show con pedane in Piazza Duomo con le novità, un temporary shop con tutta la gamma schierata e la Evo 3 elettrica in prova in Piazza Castello. Il temporary shop è servito a far conoscere la gamma, ma anche per incontrare la rete di dealer alla luce della forte crescita registrata nel primo semestre. Massimo Di Tore responsabile marketing di DR Automobiles: “Abbiamo incontrato la nostra rete per parlare di programmazione di futuro ma soprattutto anche per fare una riflessione su quelli che sono stati i risultati del primo semestre.

Una riflessione positiva ovviamente perché attualmente siamo attestati su circa un più 113-115 per cento rispetto al 2019 che stiamo prendendo come anno di riferimento, quindi siamo proiettati verso un raddoppio dei volumi e del fatturato ma in realtà stiamo andando anche oltre questa previsione appunto perché siamo oltre il 100 per cento”.

Fra le novità spicca la versione thermo hybrid Gpl-benzina del suv compatto Evo 3, già ordinabile con prime consegne a metà luglio, che si affiancherà alla versione full electric.

DR Automobiles infatti ha deciso di concentrarsi sulla tecnologia bifuel che è alla base del successo del gruppo. “Riteniamo che al momento continui ad essere la scelta più pratica e anche più coerente, quella che consente anche una maggiore fruizione dell’automobile. Oggettivamente l’elettrico sarà il futuro ma probabilmente in questo momento è ancora un po’ prematuro”, ha spiegato Di Tore.

Per quanto riguarda il marchio DR, sono stati presentati in anteprima i nuovi modelli 5.0 e 6.0 che entreranno in gamma dal prossimo autunno. La nuova 5.0 è più di un semplice face lift: gli interni sono stati ridisegnati, mentre a livello meccanico il cambio Dct è stato sostituito con un Cvt. La 6.0 invece è un suv di 4,5 metri e sarà l’ammiraglia del marchio DR, full optional di serie con alcuni dispositivi Adas. La DR F35, la sportiva del brand, è stata invece protagonista della Journalist Parade da Milano all Autodromo di Monza dove ha sfilato per due giri di pista insieme alle altre vetture. Altra novità presentata al MiMo è un sanificatore prodotto dall’italiana RefineAir disponibile come optional, che si può rimuovere dall’abitacolo per essere utilizzato in altri ambienti. Guardando avanti, DR Automobiles ha in programma altre novità dopo l’estate.

“Le presentazioni non si sono esaurite con il MiMo e più in generale ci saranno altre novità che riguarderanno il gruppo DR Automobiles Group nel suo complesso. Al momento non posso non posso svelarlo. Insomma saranno novità importanti che riguarderanno l’assetto e l’organizzazione dell’intero gruppo automobilistico”, ha concluso Di Tore.