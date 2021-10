DR Automobiles: settembre record, +61% vendite su 2020

Milano, 4 ott. (askanews) – Numeri da record per DR Automobiles in un settembre nero per il mercato dell’auto che ha ceduto il 32,7%. Il brand di Macchia di Isernia specializzato nell’alimentazione Thermohybrid benzina gpl ha registrato un aumento delle vendite del 61% rispetto a settembre 2020 con 788 immatricolazioni fra i brand DR e EVO, mentre rispetto al 2019 il dato è quasi quadruplicato. Un risultato ottenuto grazie alla disponibilità di auto in pronta consegna che ha messo il gruppo al riparo dalla crisi di microchip e al successo della nuova EVO 3 con alimentazione thermo-hybrid che grazie all Eco Bonus viene offerta full optional al prezzo di 14.400 euro.

Per l intero anno le previsioni sono molto positive come ha spiegato il direttore marketing di DR Automobiles, Massimo Di Tore.

“Le nostre previsioni sono appunto di 800-900 pezzi da qui alla fine dell’anno il che significa che chiuderemo l’anno intorno alle 8 mila immatricolazioni il che significa che andremo a raddoppiare i numeri sia del 2020 che del 2019. Questo insomma alla fine poi al di là del mese di settembre pensiamo che sia il dato più importante più significativo”.

Per aumentare la visibilità del brand, DR Automobiles ha siglato un accordo di sponsorizzazione con il Venezia Calcio come top sponsor per la stagione in corso sia della squadra di Serie A sia di quella femminile nel campionato di Serie B e C. “E’ un’operazione – ha spiegato Di Tore – molto importante dal punto di vista della Brand Awareness di DR. Già nelle prime partite abbiamo potuto verificare un incremento di circa il 15 per cento del brand awareness del brand DR e quindi pensiamo che a fine anno potremmo avere un incremento importante tra il 25 e il 30 per cento sulla brand awareness di DR”.