Dr Automobiles si rafforza, presidia tutti i segmenti del mercato

Milano, 16 giu. (askanews) – Dr Automobiles punta ad rafforzare la propria posizione nel panorama automotive e a presidiare tutti i segmenti di mercato. il gruppo molisano ha scelto l’edizione 2022 del Milano Monza Motor Show per presentare due nuovi brand destinati a occupare una fascia di gamma medio alta.

“Sicuramente puntiamo a rafforzare la nostra posizione sul mercato italiano che oggi ci vede con una quota dell’1,5% perchè oggi a mimo lanciamo addirittura due nuovi brand: non soltanto delle novità di prodotto in Dr ed Evo come la Dr 3.0, la Dr 7.0, la nuova Evo 4, la nuova Evo 5 e il pickup cross 4 in Evo ma lanciamo proprio due nuovi brand che sono Sportequipe e ICKX e si posizionano un po’ più in alto rispetto a Dr ed Evo e quindi andiamo a presidiare così tutti i segmenti di mercato”, sottolinea Massimo Di Tore, direttore comunicazione e marketing di Dr Automobiles.

Una strategia di espansione e consolidamento che non coinvolge solo l’Italia: “Anche europa grazie anche alla collaborazione con fca bank molto importante – precisa ancora il manager – loro hanno in portafoglio oltre 5 mila concessionarie in tutta europa e questo ci consentirà insomma di atterrare più facilmente e più velocemente nei paesi dove loro sono già presenti”.

Ed ecco i dettagli della partnership mirata proprio ad aumentare le opportunità di crescita del gruppo fondato da Massimo Di Risio.

“Proponiamo dei servizi di finanziamento e di leasing più tradizionali sia per il cliente sia per la rete distributiva di tutto il gruppo Dr e proponiamo anche dei servizi moderni e nuovi di abbonamento – spiega Giacomo Carelli, amministratore delegato Fca Bank -. attraverso Amazon lanciamo oggi il primo abbonamento sulla Dr6 e la Dr4 Carcloud, promosso da Leasys Rent. Si trova su Amazon, si prenota la macchina in 10 minuti, in 48 ore è disponibile presso uno dei nostri Leasys Mobility Store e poi si guida. Se cambiano le esigenze questo abbonamento si può chiudere nell’arco di un mese. quindi un programma assolutamente flessibile per Dr”. Una strada che punta dritto al futuro: “Noi crediamo nella nuova mobilità, la nuova mobilità e una mobilità agile e flessibile dove la macchina deve essere consegnata subito e oggi siamo in grado di farlo grazie a questa partnership con Dr”, puntualizza ancora Carelli.