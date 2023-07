Roma, 3 lug. (askanews) – Tra balli, bandiere arcobaleno e coloratissime drag queen in migliaia hanno partecipato alla Marcia dell’Orgoglio Lgbtq+ a Bogotà, in Colombia. “Sono molto felice, sono davvero entusiasta, sono 11 anni che partecipo alla parata ed è da tanto tempo che non vedevo sfilare così tanta gente”, ha raccontato ad Afp una delle partecipanti.