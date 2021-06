Drag Race Italia: Tommaso Zorzi sarà uno dei giudici? L’indiscrezione

I rumors sulla possibile presenza di Tommaso Zorzi come giudice di Drag Race Italia oscillano: le ultime novità sull'ex gieffino

Il nome di Tommaso Zorzi quale uno dei tre possibili giudici della prima edizione di Drag Race Italia è stato anticipato nelle scorse ore. Tuttavia non è stato al momento confermato da Discovery, rete televisiva che ha acquistato i diritti di produzione e trasmissione dello storico reality dedicato al mondo delle Drag Queen.

Tommaso Zorzi confermato o estromesso?

Riferendosi alla domanda di una fan sulla petizione per estromettere l’influencer milanese dallo show, la risposta è stata lapidaria. “Ti informiamo che c’è stata una fuga di notizie per il programma Drag Race e ad oggi ancora nulla è confermato: né data di uscita, né presentatori, né giudici di gara. Se ci saranno novità a riguardo saranno riportate sui nostri canali ufficiali e non da pagine web o social esterne a Discovery+”.

Il nome del vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip come giudice di Drag Race Italia resta quindi a oggi solo un’indiscrezione. Non sappiamo se l’ex gieffino abbia già firmato il contratto con Discovery, ma è certo che il suo nome è stato preso in considerazione.

Fra le altre anticipazioni sul programma compare anche il nome della casa di produzione, che è Ballandi, la medesima di Ballando con le Stelle e di altri programmi di Rai Uno. Inoltre sono apparse anche le identità degli altri due probabili giudici: una drag queen e una donna vicina alla comunità LGBT.