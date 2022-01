Draghi: "24,1 miliardi per 45 obiettivi del Pnrr". Mercoledì 2 febbraio 2022 ci sarà un nuovo Consiglio relativo agli obiettivi del piano nazionale.

Draghi: “24,1 miliardi per 45 obiettivi del Pnrr“. Mancano due giorni al nuovo Consiglio relativo agli obiettivi del piano Piano nazionale di ripresa e resilienza e Mario Draghi spinge sull’acceleratore.

Draghi: “24,1 miliardi per 45 obiettivi del Pnrr”

“L’erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro”, ha dichiarato Mario Draghi.

In apertura al primo Cdm dopo il voto sul Quirinale, ha specificato che il prossimo Consiglio dei ministri, in calendario per mercoledì 2 febbraio 2022, sarà dedicato a una ricognizione della situazione relativa agli obiettivi del Pnrr, riguardanti il primo semestre dell’anno.

Mario Draghi, obiettivo Pnrr: “Il Paese deve riprendersi”

Dopo una settimana di scontri tra partiti, sfociati nella rielezione di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica uscente ha dichiarato: “Condivido gli obiettivi del presidente Mattarella. Le priorità che ha espresso, la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese, sono le stesse del governo”.

Obiettivo Pnrr, Draghi: “Sono soddisfatto”

“Voglio esprimere la mia soddisfazione per i dati sulla crescita del 6,4%”, ha dichiarato l’ex presidente Mario Draghi, “Ma anche delle misure messe in campo dal governo a partire dalla campagna di vaccinazione e dalle politiche di sostegno all’economia”.