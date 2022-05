Draghi a Capitol Hill: Italia e Usa forti alleati per la pace

Washington, 12 mag. (askanews) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la sua visita a Washinton, ha incontrato la speaker del Congresso, Nancy Pelosi a Capitol Hill. Il premier ha ricordato come questo incontro avvenga in un “momento difficile per tutti i paesi”, con “l’invasione russa dell’Ucraina che rappresenta una sfida importante per i valori al centro della democrazia”, parlando di “un attacco al sistema internazionale” e ribadendo il sostegno italiano a Kiev.

“Come forti alleati – ha detto Draghi – siamo fermi nel nostro impegno a promuovere la pace e la stabilità a lungo termine. È essenziale continuare a rafforzare le nostre relazioni in tutti i contesti, insieme ai nostri partner dell’Ue”. “L’Italia è uno Stato membro dell’Ue e porto qui anche un pezzo dell’Unione europea. Sono felice di essere qui non solo come italiano ma anche come europeo”.

E Pelosi ha ringraziato l’Italia: “Grazie all’Italia per l’ospitalità che dà alle truppe americane ma anche per essere un partner di pace del mondo”.

In particolare, ha aggiunto, “per essere nostro partner nel sostegno all’Ucraina”.