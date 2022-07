Draghi a colloquio da Mattarella al Quirinale: l’incontro pare sia incentrato sull’analisi dell’attuale situazione politica e dei rapporti con il M5S.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è recato al Quirinale per avere un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro, stando a quanto riferito da fonti parlamentari, sarà incentrato su un’analisi dell’attuale situazione politica alla luce della decisione del Movimento 5 Stelle di non partecipare al voto finale alla Camera sul Dl Aiuti.

A proposito del voto, è intervenuto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, che ha ribadito che la decisione di non votare il Dl Aiuti alla Camera “era una decisione già chiara, perché c’è una questione di merito per noi importante che avevamo anticipato, c’è una questione di coerenza e linearità, quindi nulla di nuovo. Era stato anche anticipato, è tutto chiaro”.

In seguito alla riaffermazione della posizione dei pentastellati, Forza Italia e la Lega hanno chiesto al Governo di verificare i numeri della maggioranza.

Dalla politica internazionale a quella nazionale ed economica

Il premier è salito al Quirinale intorno alle ore 18:30 di lunedì 11 luglio, dopo aver condotto numerosi colloqui con i ministri che compongono l’esecutivo. In mattinata, infatti, Draghi ha incontrato il ministro dell’Economia, Daniele Franco; il ministro della Giustizia, Marta Cartabia; il ministro della Salute, Roberto Speranza; e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

L’incontro tra il premier Draghi e il presidente della Repubblica Matterella è durato poco più di un’ora. Il colloquio tra Draghi e Mattarella al Quirinale non si è focalizzato esclusivamente sulla situazione politica interna al Paese ma anche su quella internazionale, soprattutto in considerazione delle visite del Capo dello Stato in Mozambico e in Zambia.

Fonti di Palazzo Chigi, infatti, hanno riferito: “Al centro del colloquio, gli esiti dei recenti incontro in Africa del Capo dello Stato, in Mozambico e Zambia e la situazione politica internazionale, nazionale ed economica”.