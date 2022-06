Draghi a Kiev, l’arrivo in hotel con Macron e Scholz

Roma, 16 giu. (askanews) – L’arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi a Kiev dopo il lungo viaggio in treno di notte. Poi il premier, con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sono arrivati in un hotel. Si tratta del loro primo viaggio in Ucraina dopo l’invasione russa del Paese lo scorso 24 febbraio. I tre leader incontreranno il presidente Volodymyr Zelensky.

Una visita che avviene mentre l’Ucraina sta spingendo per ottenere lo status di candidato ufficiale all’adesione all’Unione Europea.

Immagini Palazzo Chigi e Afp