Draghi: al G20 volontà di aiutare chi vuole lasciare Afghanistan

Roma, 12 ott. (askanews) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del G20 straordinario sull’Afghanistanafferma che tra i Paesi del G20 “c’è disponibilità, c’è una consapevolezza diffusa che c’è ancora gente in Afghanistan che vuole uscire ed essere aiutata, ed è nostra responsabilità prendersene cura. Molti sono andati nei paesi vicini, e vanno rintracciati, perchè non possono stare in questi Paesi. È una realtà complicata, in gran movimento, ma l’impressione è che si voglia affrontare, non che si voglia evadere”, ha detto.