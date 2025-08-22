Draghi al Meeting, applausi e visita a mostra su lavoro

Rimini, 22 ago. (askanews) – Mario Draghi è arrivato al Meeting di Rimini e partono i primi applausi del “popolo di Cl”. Un’ora prima del suo intervento su “Quale orizzonte per l’Europa” l’ex premier è stato accolto nel quartiere fieristico dagli organizzatori che lo hanno accompagnato nello stand della Compagnia delle Opere.

Qui Draghi ha visitato la mostra “Ogni uomo al suo lavoro.

Domande e esperienze a partire dal Manifesto del Buon Lavoro”. Per tutta la durata della visita ha ascoltato la testimonianza di alcuni volontari che raccontano ai visitatori il senso del progetto. “Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore” si legge in uno dei pannelli mostrati all’ex governatore. Accanto a lui anche il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli, Bernhard Scholz, e al direttore del Meeting Emmanuele Forlani. L’ex premier è stato raggiunto anche dalla segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, con cui ha scambiato poche parole.