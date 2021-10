Draghi: assenza Lega in cabina regia? Lo spiegherà Salvini

Milano, 5 ott. (askanews) – “Quanto alla non presenza dei ministri della Lega al Cdm ce lo spiegherà l’onorevole Salvini”. Così il primo ministro Mario Draghi ha commentato l’assenza della Lega dal Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alla delega per la riforma fiscale.

“Gli scambi avvenuti nei giorni passati in cabina di regia, in varie conversazioni, avevano dato informazioni sufficienti a valutare il contenuto di questa legge delega, che è molto generale.

Non è che si prendono impegni che poi diventa difficile mantenere o si fanno promesse, è una scatola che si ispira a certi principi che ritengo siano condivisi ampiamente anche dalla Lega”.