Draghi, Ciriani (FdI): discorso orientato a compiacere il Pd

Roma, 20 lug. (askanews) – “Ci è sembrato un discorso orientato a compiacere il Pd, nulla o quasi è stato concesso al centrodestra né su fisco né su immigrazione o sullo scandalo del reddito di cittadinanza; per quanto riguarda l’appello degli italiani, in democrazia ci si esprime con il voto, non sulle piattaforme dei grillini o con le raccolte di firme dei sindaci del Pd”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, dopo il discorso di Mario Draghi al senato sulla crisi.