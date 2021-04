Draghi: “Con che coscienza la gente salta la lista?”

Milano, 8 apr. (askanews) – “Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a un rischio concreto di morte chi ha più di 75 anni?”, si chiede il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa.

“La prima cosa da capire – ha sottolineato – è seguire le linee guida espresse da Speranza e dal Cts: la raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per gli over 60. Ma il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni, quindi bisogna vaccinare prioritariamente quelli che hanno più di 80, 75, 70, fino a 60.

Tutto dipende da questo, quindi smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani, i ragazzi di 35 anni, psicologi di 35 anni perchè sono operatori sanitari. Queste platee di operatori sanitari che si allargano: con che coscienza un giovane – o comunque chi è fuori – salta la lista? Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposta a un rischio concreto di morte chi ha più di 75 anni o chi è fragile”.