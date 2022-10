Draghi: con Cina non dobbiamo essere indulgenti come con Russia

Bruxelles, 21 ott. (askanews) – “Quasi tutti coloro che sono intervenuti nella discussione sulla Cina (che si è svolta al Consiglio Ue, ndr) hanno detto che non dobbiamo ripetere l’errore fatto con la Russia: non dobbiamo essere indulgenti e superficiali. Quelli che sembrano rapporti d’affari, di concorrenza, da parte nostra sono così, dall’altra sono parte di una regia complessiva del sistema cinese e vanno trattati come tali. La preoccupazione è evitare quel pericolo” già fatto con la Russia.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo.