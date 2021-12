Draghi: da politiche per famiglia dipende futuro, le rafforzeremo

Roma, 3 dic. (askanews) – “Dalle politiche per la famiglia dipende, letteralmente, il nostro futuro. Il governo si è impegnato per rafforzarle, e continuerà a farlo. Per aiutare l’Italia di oggi, ma soprattutto quella di domani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza nazionale sulla famiglia.

Fino a ora, ha ricordato, “la riforma principale, attesa da molto tempo, è quella dell’assegno unico, per cui si potrà fare finalmente domanda a partire da gennaio.

È uno strumento semplice, perché riduce la frammentazione dell’attuale sistema di aiuti. È universale, perché riguarda tutte le famiglie con figli a carico, a prescindere dalla condizione lavorativa. È equo, perché sostiene più intensamente chi ha un reddito basso”.