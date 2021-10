Draghi: due Cdm a settimana? Sono un metodo di lavoro

Milano, 7 ott. (askanews) – “Ho detto che faremo due Consigli dei ministri a settimana perchè è un metodo lavoro che cerco di dare, non è che se sono 23 ci strappiamo i capelli. Saranno in media 2 a settimana, io comunque non ho mai detto che saranno 24, il calcolo lo avete fatto voi”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, risponde a proposito dell’accelerazione annunciata sul programma delle riunioni di governo.