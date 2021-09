Draghi: green pass strumento di libertà e sicurezza

Roma, 23 set. (askanews) – “Il green pass è uno strumento di libertà e sicurezza, per difendere i cittadini e i lavoratori e tenere aperte le scuole e le attività economiche. Voglio ringraziare Confindustria che ha da subito lavorato insieme al governo e ai sindacati per trovare un accordo sull’estensione del ‘green pass’ ai luoghi di lavoro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all’Assemblea di Confindustria. Se riusciremo a tenere sotto controllo la curva del contagio, potremo allentare ulteriormente le restrizioni che sono ancora in vigore – ad esempio nei luoghi di lavoro, nei cinema, nei teatri, negli stadi e negli altri spazi di sport e cultura” ha spiegato Draghi.