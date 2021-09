Draghi: “Il Governo si prepara a tassare la prima casa? No”

Roma, 29 set. (askanews) – “La cosa che questo governo vuol fare è un’operazione di trasparenza: si arriva a determinare quelle che sono le rendite catastali attuali e si impegna a non cambiare assolutamente il carico fiscale del catasto. Quindi tutti pagheranno la stessa cosa, quanto prima, nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno”: lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa a palazzo Chigi.

“Per fare questa operazione trasparenza ci vogliono anni, questo è l’unico aspetto della delega fiscale che preoccupa tanti fuori… Ora non è che il governo si prepara a tassare la prima casa? No, non c’è nessun impegno in questo senso, anzi mi pare ci sia un’esclusione esplicita di questo punto”, ha messo in chiaro.