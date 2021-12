Draghi: “Il mio futuro? L’importante è vivere bene il presente”

Milano, 22 dic. (askanews) – “Io non immagino il mio futuro all’interno o all’esterno delle istituzioni: una domanda simile mi è stata fatta da alcuni ragazzini e io gli ho detto che l’importante è vivere il presente al meglio possibile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa di fine anno.

“Uno dei motivi di successo del governo è stato che in questo tempo, sia io che i ministri, abbiamo lavorato essenzialmente sul presente senza chiedersi che cosa sarà il futuro, cosa c’è per me in futuro? Per questo voglio ringraziare i ministri del governo”, ha aggiunto.