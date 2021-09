Draghi: “Il quadro economico è migliore di quello che pensavamo”

Roma, 29 set. (askanews) – “Il quadro economico” dell’Italia “è di gran lunga migliore di quanto noi stessi potessimo pensare in primavera, cinque mesi fa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri, snocciolando i dati esaminati nel corso dell approvazione della nota di aggiornamento al Def (Nadef): “La crescita per il 21′ è al 6 per cento, invece di un’ipotesi al 4% formulata mesi fa, il deficit più basso rispetto al Pil, al 9,4 per cento non all 11,8, in calo anche sul 2020”.

“Il debito pubblico è in lieve discesa – ha aggiunto – e in sostanza questa mattina mi sono chiesto cosa significa questo: direi che è la prima conferma che dal problema di un alto debito pubblico si esce prima di tutto con la crescita”.

Così anche Draghi: “Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente, psicologico ed economico del Paese.

In particolare voglio esprimere la vicinanza ai familiari e ai loro cari”.