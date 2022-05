Draghi: il Sud non era e non è destinato a rimanere indietro

Roma, 13 mag. (askanews) – “Il Sud non era, e non è, destinato a rimanere indietro. Prenderne atto non vuol dire cedere ‘all’inconsistente miraggio di un diverso corso della nostra storia’, per citare il meridionalista Manlio Rossi-Doria. Vuol dire individuare come questo corso possa essere corretto, nell’interesse di tutti. Il Mezzogiorno ha tutto il potenziale per convergere rapidamente verso il Centro-Nord”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al Forum Verso Sud, organizzato a Sorrento da The European House – Ambrosetti e dalla ministra per il Sud e la Cosione territoriale Mara Carfagna.