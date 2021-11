Draghi: il Super Green Pass per preservare la normalità ritrovata

Roma, 24 nov. (askanews) – “E’ questo lo spirito dei provvedimenti, vogliamo preservare questa normalità, con il desiderio di andare in giro, combattere la povertà, avere i ragazzi a scuola, felici”: così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, introduce la presentazione del Super Green Pass in una conferenza stampa da Palazzo Chigi, prima di cedere la parola al ministro della Salute Roberto Speranza per i dettagli sul provvedimento