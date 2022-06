Draghi in Senato, maggioranza tratta su mozione: si punta a una risoluzione unitaria

Draghi in Senato, i partiti di maggioranza che sostengono il Governo stanno trattando su una mozione al fine di stilare una risoluzione unitaria.

Il premier Mario Draghi è atteso in Senato per riferire al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 23-24 giugno. Intanto, i partiti di maggioranza stanno lavorando a una mozione per evitare un testo bandiera del Movimento 5 Stelle sull’Ucraina.

Il Governo è prossimo ad affrontare la prova del voto rispetto alla risoluzione di maggioranza sull’Ucraina. Nella giornata di martedì 21 giugno, quindi, il presidente del Consiglio Mario Draghi si presenterà in Senato alle ore 15:00 per riferire al Parlamento sulla riunione del Consiglio europeo. L’incontro è stato fissato per le giornate di giovedì 23 e venerdì 24 giugno a Bruxelles.

In occasione dell’appuntamento in Senato, il premier Draghi esprimerà nuovamente il pieno e convinto sostegno dell’Italia nei confronti della Nazione ucraina guidata dal presidente Volodymyr Zelensky e ribadirà la collocazione internazionale atlantista ed europeista della penisola. Subito dopo il discorso del premier, verrà votata la risoluzione.

La situazione, tuttavia, è estremamente tesa negli ambienti di governo e si teme per il voto sulla risoluzione di maggioranza sull’Ucraina. Rispetto alla misura, infatti, non è ancora stata raggiunta un’intesa.

A ogni modo, appare ormai evidente che l’obiettivo consista nel mettere in atto una risoluzione unitaria dei partiti di maggioranza, al fine di evitare l’approvazione di un testo bandiera del Movimento 5 Stelle.

Intesa vicina: riunione della maggioranza in corso

Nella tarda serata di lunedì 20 giugno, è stato riferito che la maggioranza sta ancora lavorando all’intesa sulla mozione alle comunicazioni del premier Mario Draghi. È ancora in corso, infatti, una lunga riunione incentrata sulla risoluzione.