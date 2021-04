Draghi incontra Enrico Letta, tra le priorità il decreto Imprese

Il presidente del Consiglio Draghi ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta. Sul tavolo il decreto Imprese e gli investimenti del Recovery Fund.

Si è tenuto nella giornata del 9 aprile l’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il segretario del Pd Enrico Letta, nel quale hanno discusso dei prossimi interventi del governo a sostegno dell’economia italiana. In particolare, sul tavolo è emersa come priorità indicata dal leader Dem il cosiddetto decreto Imprese, con conseguenti aiuti per le categorie produttive maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria come PMI e partite Iva.

Incontro Draghi-Letta, priorità a decreto Imprese

Stando a fonti del Nazareno, Enrico Letta avrebbe poi illustrato al premier le priorità elaborate dalla segreteria del Pd su come investire il denaro del Recovery Fund, vale a dire giovani, donne e Sud Italia nell’ottica di una prospettiva ambientale e sociale che sia al centro del Next Generation Eu.

Particolare attenzione è stata inoltre data ai temi produttivi, con Letta che ha sottolineato il protagonismo dei territori e degli enti locali, auspicando il coinvolgimento delle parti sociali anche nel decreto imprese.

Nella stessa giornata il segretario del Pd aveva incontrato anche il leader della Lega Matteo Salvini, con il quale ha discusso sul tema delle riaperture. Secondo Salvini infatti, consentire all’economia di poter ripartire nelle regioni dove questo è possibile è un dovere civico e morale.