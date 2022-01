Draghi invita gli italiani a vaccinarsi (anche con terza dose)

Roma, 10 gen. (askanews) – “Questa conferenza stampa è l’occasione per fare l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non lo avessero fatto a vaccinarsi e a farlo anche con la terza dose e ringrazio chi lo ha già fatto”: così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa per spiegare le ultime misure anti-Covid.

“Il motivo per cui oggi l’approccio è diverso rispetto al passato è uno solo: la vaccinazione, quasi l’80 per cento degli italiani ha completato il ciclo primario, quasi il 40 per cento ha fatto la terza dose e non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, che gran parte problemi di oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati che hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare anche forme gravi della malattia”, ha aggiunto il premier.

(FONTE IMMAGINI FACEBOOK)