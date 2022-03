Draghi: Italia congela beni oligarchi, lo facciano tutti i Paesi

Milano, 7 mar. (askanews) – “Nei giorni scorsi, il Comitato per la sicurezza finanziaria del Ministero dell’Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti e continueranno ad essere eseguiti nei prossimi giorni. Mi piacerebbe davvero vedere misure analoghe prese da tutti i nostri Paesi”. Lo ha detto a Bruxelles il presidente del Consiglio Mario Draghi, pronunciando l’ultima frase in inglese nonostante stesse parlando in italiano.

Tornando a parlare in italiano, Draghi ha sottolineato che “la Banca d’Italia ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicate, e di fornire i dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e la natura dei beni”.