Draghi, la chiamata che lo ha costretto ad abbandonare la cena al Prado per tornare in Italia

Mario Draghi, nella giornata di mercoledì 29 giugno, ha lasciato il vertice della NATO a Madrid, per tornare a Roma ed essere presente ad una riunione del Consiglio dei ministri sulle misure economiche, tra le tensioni nella sua coalizione. Nella seconda giornata del vertice dell’Alleanza Atlantica, l’Italia verrà rappresentata dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che sostituirà Mario Draghi, come confermato dal governo in un comunicato. Il Consiglio dei ministri è convocato per analizzare le misure di bilancio per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia.

Durante l’assenza di Draghi, la sua coalizione è andata incontro a non poche tensioni, provenienti soprattutto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, scatenaate soprattutto da alcuni attacchi di Giuseppe Conte. Draghi ha assicurato che il suo governo “non è in pericolo“. Tensioni anche da parte della Lega, che ha criticato le iniziative del M5s e del PD, anche in coalizione, per approvare i ddl per legalizzare la cannabis e per dare nazionalità ai figli di immigrati che studiano nel paese da cinque anni.

Di Maio: “Non si fa altro che alimentare le tensioni”

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, che ha appena lasciato il M5s provocando una spaccatura, ha rimproverato i due partiti per il loro comportamento.

“Da giorni, mentre il governo italiano è coinvolto in importanti vertici internazionali, non si fa altro che alimentare le tensioni con dibattiti e affermazioni surreali che ne minacciano chiaramente la continuità” ha dichiarato. “Queste dinamiche corrono l’unico rischio di indebolire la credibilità dell’Italia, offuscando il raggiungimento di obiettivi importanti come il tetto massimo del prezzo del gas e facendoci perdere i fondi del Recovery Plan” ha aggiunto. Di Maio ha chiesto di “mettere l’interesse” del Paese al primo posto.