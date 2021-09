Draghi: l’ingrediente fondamentale della ripresa? La vaccinazione

Roma, 29 set. (askanews) – “Qual è stato l’ingrediente ambientale che ha favorito la ripresa degli italiani, dell’economia italiana? Io mi do anche una risposta: è la vaccinazione. Il fatto che si possa lavorare con tranquillità, nell’azienda, si possa andare in giro, i bambini, gli scolari, gli studenti sono tornati a scuola. Un passaggio difficile ma tutto sommato risolto con successo. Voglio ringraziare il ministro Bianchi per questa preparazione che non è stata occasionale, abbiamo cominciato a lavorarci dalla formazione di questo governo”: lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a palazzo Chigi.

“Questo è l’ingrediente fondamentale per la crescita, che dobbiamo proteggere questa crescita, e se ci fosse una recrudescenza saremmo pronti ad affrontarla senza ospedalizzazioni diffuse e pressioni sulle strutture ospedaliere”, ha aggiunto.

Draghi ha poi sottolineato gli ultimi dati relativi ai contagi e

ai ricoveri: “Negli ultimi 7 giorni i casi sono scesi del 26%, i

ricoveri del 12%, le terapie intensive di quasi il 7%”. E ha

quindi ribadito: “Il vaccino è l’unico modo sicuro per proteggere noi stessi e i nostri cari”.