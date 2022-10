Draghi: L’Italia è un paese molto forte (con o senza di me)

Roma, 21 ott. (askanews) -L’Italia è un paese molto forte: lo ha detto il presidente uscente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo nella sua ultima conferenza stampa da Bruxelles a una domanda in inglese di una giornalista di Bloomberg che gli chiedeva se i mercati avranno nostalgia del governo Draghi.

“E’ una domanda o un’affermazione?” ha chiesto Draghi provocando una risata. Per poi proseguire: “Guardi, l’Italia è un paese molto forte e ha dimostrato grande potere e credibilità.

Guardi ai dati degli ultimi due anni: la crescita combinata è di circa il 10%, il rapporto debito/PIl è diminuito dell’8 o 9%. L’economia italiana ha avuto una buona performance; adesso entra in un periodo più difficile ma da una posizione piuttosto solida. Io anche in passato non ho mai enfatizzato quest’aura nostalgica, “come andranno le cose se Draghi non c’è”. Queste cose di solito sono sopravvalutate”.

