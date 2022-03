Milano, 10 mar. (askanews) – “La nostra economia non è in recessione, continua a crescere ma c’è un rallentamento. Dobbiamo affrontare le strozzature nell’offerta di materie prime subito, in tutti i settori, sostenendo famiglie e imprese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, arrivando a Versailles per il vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’Ue.