Draghi: l’Ucraina combatte per la libertà di tutti

Roma, 22 mar. (askanews) – L’Ucraina combatte eroicamente per la sicurezza di tutti e non solo per se stessa contro la ferocia di Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi a Montecitorio rispondendo al messaggio in videoconferenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“L’arroganza del governo russo si è scontrata con la dignità di questo popolo, il popolo ucraino che frena le mire espansionistiche di Mosca e impone costi altissimi all’esercito invasore” ha detto Draghi.

“La resistenza di Mariupol, Kharkhiev, Odess e tutti i luoghi su cui si abbatte la ferocia del presidente Putin è eroica” ha proseguito il premier. “Oggi l’Ucraina non difende soltanto se stessa; difende la nostra pace, la nostra libertà, la nostra sicurezza. Difende quell’ordine multilaterale basato sulle regole e sui diritti che abbiamo con tanta fatica costruito dal dopoguerra in poi. L’Italia vi è profondamente grata”.