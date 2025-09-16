Draghi: l'Ue non riesce a tenere il passo del cambiamento

Bruxelles, 16 set. (askanews) – L’Unione europea “non riesce a tenere il passo del cambiamento” e deve agire con urgenza sulle riforme economiche per evitare di rimanere ancora più indietro, ha affermato Mario Draghi, ex presidente del Consiglio italiano e della Bce, parlando a Bruxelles di competitività europea, a un anno dalla presentazione del rapporto Draghi, e riferendosi a quanto stanno facendo, ad esempio, Stati Uniti e Cina.

“Troppo spesso – ha detto l’ex premier – si trovano scuse per questa lentezza”, aggiungendo che cittadini e aziende europee “vivono una crescente frustrazione”. “Vedono che non riusciamo a eguagliare la velocità del cambiamento che c’è altrove. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano colto la gravità del momento” ha aggiunto Draghi.