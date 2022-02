Draghi: Mi candidano ovunque, ma un lavoro me lo trovo da solo

Roma, 11 feb. (askanews) – “Tanti, anche politici, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando una sollecitudine straordinaria. Io li ringrazio, ma se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, un posto di lavoro me lo trovo anche da solo”. Suscita risate il sarcasmo di Mario Draghi in conferenza stampa.

“La squadra è efficiente e va avanti” ha detto il presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda su un possibile rimpasto di governo nella conferenza stampa convocata a conclusione del Consiglio dei ministri.

E sul possibile ruolo di un federatore del grande centro, Draghi ribatte: “Le rispondo in maniera totalmente chiara: lo escludo”.