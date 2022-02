Draghi: nel Pnrr 30 miliardi per istruzione e ricerca

Milano, 16 feb. (askanews) – “Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione.

Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando dopo la visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso.