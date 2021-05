Draghi nomina Elisabetta Belloni direttrore del Dis: prima donna al vertice dei servizi segreti

Il premier Mario Draghi ha nominato l'ambasciatrice Elisabetta Belloni direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Nella giornata del 12 maggio il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato l’ambasciatrice Elisabetta Belloni nuovo direttore generale del Dipartimento delle infromazioni per la sicurezza, in sostituzione del prefetto Gennario Vecchione, che è stato ringraziato dal premier per il lavoro svolto in questi anni come direttore generale del dipertimento.

Si tratta della prima volta in Italia che una donna ricopre il vertice dei serivizi segreti nazionali.

Servizi segreti, Draghi nomina Elisabetta Belloni al Dis

Nel comunicato ufficiale diramato da Palazzo Chigi si legge inoltre che: “Il Presidente Mario Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni.

La nomina è disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica”.

Draghi nomina Belloni al Dis, biografia dell’ambasciatrice

Nata a Roma nel 1958 Elisabetta Belloni iniziò la carriera diplomatica nel 1985, ricoprendo incarichi nelle ambasciate italiane e nelle rappresentanze permanenti del nostro Paese a Vienna e a Bratislava. Dal 2004 al 2008 ha guidato l’Unità di crisi del ministero degli Esteri, divenendo poi direttrice generale per la cooperazione allo sviluppo dello stesso dicastero dal 2008 al 2013 e direttrice generale per le risorse e l’innovazione dal 2013 al 2015.

Dell’aprile del 2016 fino al 2021 (quando è stata sostituita da Ettore Sequi) è stata Segretario generale del ministero degli Affari Esteri, dopo aver già in precedente ricoperto la carica di capo di gabinetto del ministro Paolo Gentiloni. È stata inoltre docente di Cooperazione allo sviluppo presso l’università Luiss di Roma.

Draghi nomina Belloni al Dis, la grande esperienza della direttrice generale

A determinare la nomina di Elisabetta Belloni al Dis è stata quasi certamente la grande esperienza diplomatica della donna, da sempre in prima linea nelle emergenze internazionali. Nel corso della sua carriera infatti, Elisabetta Belloni ha gestito i sequestri degli italiani in Iraq lavorando in piena sinergia con i servizi segreti nazionali e diventando punto di giunzione con il governo per la liberazione degli ostaggi, ma anche punto di riferimento per le famiglie. Durante i suoi anni come segretario del ministero degli Esteri si è occupata dell’organizzazione della Farnesina.