Draghi: Putin non parteciperà a G20, forse intervento da remoto

Roma, 28 giu. (askanews) – “Il G20. Anche lì è stato molto importante vedersi, perché siamo riusciti a concordare una linea comune che è sostanzialmente quella prima di tutto di aiutare il presidente Widoko, che organizza in Indonesia il G20. Quanto alla presenza del presidente Putin, il presidente Widoko lo esclude, è stato categorico, non verrà. Quello che potrà succedere è un intervento da remoto, vedremo”: lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7 ad Elmau, in Germania.

(IMMAGINI YOUTUBE PALAZZO CHIGI)