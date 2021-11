Draghi: se misure hanno successo riconciliamo il paese

Roma, 24 nov. (askanews) – Sul Super Green Pass non ci sono state divergenze in seno al governo e l’approvazione è stata unanime in Consiglio dei ministri. E l’unità è essenziale per evitare le tensioni, convincere ed impedire che queste tensioni siano sfruttate. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi presentando il provvedimento, Ma l’essenziale è il successo: la gente si convincerà se vedrà buoni risultati anche per l’economia. “Ma ve lo ricordate il Natale dell’anno scorso?”, ha detto il premier.

“Vogliamo conservarci un Natale diverso”.