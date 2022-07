Draghi si dimette, le reazioni del mondo della politica italiana

Il premier Draghi ha deciso di dimettersi: quali sono state le prime reazioni dei maggiori esponenti del mondo della politica Italiana?

Il premier Draghi ha annunciato le dimissioni in Cdm. Poco dopo la diffusione della notizia, i principali esponenti del mondo della politica italiana hanno cominciato a commentare la decisione dell’economista esprimendosi in merito alla rinnovata crisi di Governo.

Matteo Renzi (IV): “Draghi ha fatto bene”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha dichiarato: “Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina.”

PD: “Ricostruiremo la maggioranza Draghi”

Fonti del Partito Democratico, invece, hanno commentato: “A lavoro per ricostruire la maggioranza Draghi mercoledì alle camere e far ripartire il governo”.

Franceschini, PD: “Mercoledì giornata decisiva”

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, facendo riferimento alla decisione del premier Draghi di riferire alle Camere nella giornata di mercoledì 20 luglio, ha affermato: “La giornata decisiva sarà mercoledì, non oggi”

Giorgia Meloni (FdI): “Elezioni subito”

“Elezioni subito!”, ha tuonato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e ha aggiunto. “Non accettiamo scherzi, questa legislatura per noi è finita“.