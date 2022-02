Draghi: solidarietà a Ucraina, quanto succede riguarda tutti noi

Milano, 24 feb. (askanews) – “L’Ucraina è un paese europeo, una nazione amica colpita nella sua legittima sovranità: voglio esprimere solidarietà piena e incondizionata del popolo e governo italiano al popolo ucraino e al presidente Zelensky”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in un discorso ufficiale al termine del Consiglio dei Ministri. “Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie”, ha aggiunto, sottolineando che l’ambasciata italiana a Kiev resta aperta e in contatto con le autorità.