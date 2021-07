Draghi: stime Pil 4,2% saranno riviste al rialzo, ma non basta

Milano, 1 lug. (askanews) –

Milano, 1 lug. (askanews) – “Le previsioni attuali della

Commissione indicano un aumento del PIL quest anno in Italia e

nell UE del 4,2%. Credo che queste stime verranno riviste al

rialzo, anche in maniera significativa”. Lo ha detto il

presidente delConsiglio Mario Draghi, intervenendo all’Accademia

dei Lincei, sottolineando però che “questa ripresa non è

sufficiente per riparare i danni causati dalla crisi sanitaria”.

“dobbiamo

raggiungere tassi di crescita più elevati e sostenibili che non

nel recente passato, per aiutare non solo chi non aveva un lavoro

prima della pandemia, ma anche chi lo ha perso in questi mesi e

chi potrebbe perderlo nei prossimi anni”.

Per riuscirci, “dobbiamo superare i molti impedimenti strutturali

che ci impediscono di realizzare il nostro pieno potenziale e

rilanciare la produttività”, perchè “in Italia, la produttività

totale dei fattori, una misura del nostro livello di efficienza,

nel 2019 era addirittura più bassa che nel 2001”.

E “aumentare la

produttività”, ha rimarcato Draghi, “si traduce nell attuare il

nostro programma di riforme”.