Draghi: su difesa e energia serve una risposta europea

Milano, 18 mar. (askanews) – “Noi avremo negli anni a venire investimenti molto significativi nella difesa e queste spese, come altre necessarie per rispondere alle sfide strategiche sovranazionali, non sono affrontabili a livello nazionale, occorre una risposta europea”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo discorso al termine del vertice a Villa Madama con il premier spagnolo Pedro Sanchez, il primo ministro portoghese, Antonio Costa, e in collegamento video il primo ministro della Repubblica ellenica, Kyriakos Mitsotakis.

Il premier ha parlato di difesa ma anche di energia sottolineando che una gestione comune i questo settore nell’Unione europea “conviene a tutti”.