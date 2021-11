Draghi: transizione ecologica ha un’importanza esistenziale

Milano, 30 nov. (askanews) – “La transizione ecologica ha un’importanza esistenziale per tutti noi individui e per noi come Italia. È bellissimo che di fronte a sfide fondamentali per il futuro tutti trovino il modo di andare d’accordo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all evento “Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile”, presso l’Auditorium Antonianum. “Lo Stato avrà un ruolo centrale nella gestione di questi cambiamenti”, ha aggiunto Draghi.